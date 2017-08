Comida servida aos bombeiros inapropriada, diz Associação de Bombeiros Profissionais

Foto: Jose Manuel Ribeiro - Reuters

Fernando Curto, em conversa com a Antena 1, refere que nos últimos incêndios a comida não chega aos locais designados a horas e mais grave do que isso, diz, com uma qualidade duvidosa.



Após várias denúncias, o Ministério já abriu um inquérito, ordenado pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes e deverá ser entregue à tutela até ao dia 30 de setembro.



O presidente da associação explica que cabe à Autoridade Nacional de Proteção Civil suportar financeiramente as refeições dos operacionais razão pela qual deve ter no mínimo qualidade garantida.