Comissão adia debate do texto de substituição da estratégia anticorrupção para terça-feira

Na reunião da 1.ª Comissão da Assembleia da República, o deputado comunista António Filipe alertou no início da sessão que o texto de substituição acordado entre PS e PSD era "de grande fôlego" e, uma vez que estavam em causa "alterações significativas e profundas do ordenamento jurídico", sugeriu agendar o tema para uma reunião da comissão na próxima semana, com vista a "apresentar propostas de alteração" ao texto.

"É um trabalho de magnitude e não estou em condições de o votar hoje", sublinhou o deputado do PCP, vincando que, mesmo com o adiamento, ainda há tempo de fechar este processo até à anunciada dissolução da Assembleia da República.

O presidente da comissão, Marques Guedes, acolheu a sugestão e agendou o debate e votação para a reunião da comissão na próxima terça-feira, às 16:00. Contudo, não deixou de avisar que essa deverá ser a última hipótese de conseguir a aprovação antes do fim desta legislatura.

"Realisticamente, se não ficar arrumado para a semana, dificilmente antes da última semana do mês as coisas poderão ficar arrumadas. Tudo o que possamos terminar na próxima semana tem uma segurança maior, porque depois ainda temos uma semana para as redações finais antes do envio para promulgação dos diplomas", resumiu.

Marques Guedes questionou também os representantes dos outros partidos presentes na comissão sobre o compromisso relativamente à conclusão desta iniciativa a tempo da dissolução do parlamento, com José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, Nelson Silva, do PAN, e Telmo Correia, do CDS, a confirmarem a sua disponibilidade, embora o deputado centrista tenha considerado que o processo "beneficiaria se houvesse melhores condições de ponderação", exemplificando com eventuais audições das organizações de justiça.

O texto de substituição sobre a estratégia anticorrupção do Governo foi anunciado pelo PS no plenário no passado dia 02, com os socialistas a revelarem, em nome do consenso, que deixavam cair os acordos sobre sentenças, um dos aspetos da proposta que gerava mais polémica e que era considerado "uma linha vermelha" pelo PSD.