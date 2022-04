Comissão de Abusos Sexuais na Igreja Católica faz balanço

Criada em janeiro para investigar abusos sexuais na igreja católica em Portugal, a Comissão Independente recebeu só no primeiro mês de atividade 214 testemunhos de vítimas, com idades que variam entre os 15 e os 88 anos.Até ao final do ano, a comissão pretende recolher testemunhos e denúncias de pessoas que tenham sofrido abusos na infância e adolescência, até aos 18 anos.





No final dos seus trabalhos, a comissão vai elaborar um relatório, a ser entregue à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que decidirá que ações tomar.