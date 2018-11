Comissão de Inquérito ao caso de Tancos arranca dia 14 de novembro

Reuters

A comissão para investigar o furto de armas nos paióis tinha sido aprovada, por larga maioria, no parlamento.



Na votação, apenas as bancadas do PCP e do Partido Ecologista os Verdes se abstiveram.



O deputado socialista Filipe Neto Brandão vai presidir à comissão de inquérito, que deve solicitar a audição do antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes.



Também o primeiro-ministro, António Costa, já se disponibilizou para ir a esta comissão, prestar esclarecimentos sobre o roubo e recuperação de material de guerra em Tancos.