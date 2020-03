Comissão de Utentes alerta para falta de médicos de família em Penacova

Em comunicado, a comissão exige "a rápida resolução deste grave problema, colocando os recursos humanos necessários ao pleno funcionamento do Centro de Saúde" deste município do distrito de Coimbra, que tinha nove médicos.

Um deles aposentou-se em janeiro e mais dois pediram a aposentação em fevereiro.

"Fala-se ainda que um quarto médico sairá do Centro de Saúde brevemente, colocando ainda mais utentes sem cuidados de saúde. No total, estas ausências deixarão mais de metade da população de Penacova sem cuidados de saúde de qualidade e proximidade", segundo a nota.

A Comissão de Utentes adianta que os utentes "não podem esperar mais" e que vai exigir a resolução do problema ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Baixo Mondego, à Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro e ao Ministério da Saúde.

Composto por várias extensões, o Centro de Saúde de Penacova serve 13 mil pessoas, num concelho com mais de 14 mil habitantes, "possibilitando no essencial uma cobertura de proximidade".

"Este é um problema local, mas também central", resultante da falta de colocação de médicos a nível nacional, disse hoje à agência Lusa Isabel Bem-Haja, uma enfermeira que integra a Comissão de Utentes.

Em janeiro, aposentou-se um médico, tendo ficado "cerca de 1.600 utentes sem médico de família", referiu.

"Na tentativa de solucionar o problema, alguns dos utentes foram distribuídos por outros médicos, tendo os restantes de recorrer à consulta aberta. Esta situação tem gerado grande descontentamento, pois dificulta a marcação de consultas e obriga alguns utentes que recorrem à consulta aberta a ir embora sem serem atendidos", de acordo com a comissão.

Em fevereiro, acentua a nota, "mais dois médicos pediram a aposentação, o que a curto prazo resultará em mais 5.000 utentes sem médico de família".

Na quinta-feira, às 11:30, a Comissão de Utentes vai expor estes problemas numa conferência de imprensa, junto ao Centro de Saúde de Penacova.