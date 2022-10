Comissão do Infarmed pede mais consciência médica na prescrição do medicamento para diabetes tipo 2

A comissão defende que a prescrição deve ser feita em consciência.





O ministro da Saúde Manuel Pizarro anunciou esta terça-feira que seria avançada uma recomendação para que o tratamento passe a ser receitado apenas a pessoas com diabetes tipo 2.O jornal Público ontem destacou que o fármaco está a ser utilizado de forma desregrada para a perda de peso. Um sucesso de vendas que levou à rutura do abastecimento do mercado.Numa orientação hoje divulgada, a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica do Infarmed avisa que a prescrição deste medicamento, indicado para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlada, mas que está a ser usado para perder peso, deve ter em conta "não apenas os ganhos em saúde para o cidadão individual, mas a saúde global da população, observando-se os princípios éticos de justiça na distribuição dos recursos aos que mais deles necessitam".Lembra que, em Portugal, o 'semaglutido' não tem indicação terapêutica aprovada no tratamento da obesidade, ou excesso de peso, em doentes não diabéticos, pelo que a sua utilização nestas situações se trata de uma utilização 'off-label', "que deverá ser discutida com o doente e fora do regime de comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde".