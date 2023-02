Comissão do PRR mostra trabalho feito em 2022

A apresentação, que vai decorrer em Lisboa, ficará a cargo do presidente da CNA, Pedro Dominguinhos, que, este mês, já divulgou as conclusões preliminares do relatório à ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.Anteriormente, a execução do PRR foi apresentada numa sessão que contou também com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa.A CNA já divulgou algumas das recomendações propostas neste relatório, como acelerar os processos de avaliação das candidaturas e o aumento da taxa de adiantamentos e pagamentos, sempre que haja liquidez.