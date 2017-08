Partilhar o artigo Comissão Europeia abriu inquérito para apurar se a Bélgica reteve informação no caso dos ovos contaminados Imprimir o artigo Comissão Europeia abriu inquérito para apurar se a Bélgica reteve informação no caso dos ovos contaminados Enviar por email o artigo Comissão Europeia abriu inquérito para apurar se a Bélgica reteve informação no caso dos ovos contaminados Aumentar a fonte do artigo Comissão Europeia abriu inquérito para apurar se a Bélgica reteve informação no caso dos ovos contaminados Diminuir a fonte do artigo Comissão Europeia abriu inquérito para apurar se a Bélgica reteve informação no caso dos ovos contaminados Ouvir o artigo Comissão Europeia abriu inquérito para apurar se a Bélgica reteve informação no caso dos ovos contaminados