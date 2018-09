Comissão Europeia alerta para aumento da despesa com pessoal

Foto: Reuters

A CE avisa que as especificidades do descongelamento de carreiras especiais, como é o caso dos professores, podem criar uma "pressão significativa" no custo total das progressões de carreira na Administração Pública.



No relatório após a oitava missão pós-troika, a Comissão Europeia afirma ainda que a mudança para as 35 horas de trabalho para o setor da saúde para empregados com contratos do setor privado também vai significar uma "pressão adicional" na fatura com salários, através da compensação de horas extra.