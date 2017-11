Comissão Europeia quer reduzir 43% a quota portuguesa de biqueirão

Foto: Reuters

Humberto Jorge da Associação das Organizações de Produtores de Pesca do Cerco quer sentar-se à mesa com a ministra do Mar, e diz que a quantidade de peixe no mar não bate certo com a avaliação feita pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Além do biqueirão, a Comissão Europeia também determinou a proibição de pesca da enguia, no próximo ano.



No mesmo sentido a Pescada vai ter um corte de 30 por cento e o Carapau 24 por cento.