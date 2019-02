Comissão Europeia revê em ligeira baixa crescimento económico português

Eric Gaillard - Reuters

A Comissão Europeia aponta como fatores de influência a desaceleração nas exportações de bens e serviços, mas também a queda do consumo privado.



A Comissão também dá conta que com sinal positivo está o investimento, a acelerar ligeiramente, mas a incerteza global faz que as economias sejam revistas em baixa.



Já no que diz respeito à inflação, em 2019 o valor mantém-se. Em 2020 prevê-se uma subida marginal devido à recuperação salarial.