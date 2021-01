Comissão Europeia visita Portugal para reuniões institucionais

A delegação da Comissão Europeia chegará ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, pelas 10h15 para a sessão de trabalho com o Governo português, que inclui um encontro bilateral entre a presidente Von der Leyen e o primeiro-ministro, António Costa, reuniões bilaterais e por grupos temáticos entre os demais comissários e membros do Governo português e uma reunião plenária.Depois de uma conferência de imprensa conjunta com António Costa, agendada para as 14h00, a presidente da Comissão Europeia reúne-se, por videoconferência, com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Esta conversa será seguida de um encontro, também por videoconferência, alargado aos demais membros do colégio e líderes de grupos parlamentares.Ursula von der Leyen tem ainda um encontro com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e conclui o programa da visita a Lisboa com um jantar de trabalho com o primeiro-ministro.





Quem estará presente