Comissão Executiva da TAP diz ter respeitado deveres de informação ao CA

Os administradores da TAP foram chamados ao Ministério do Planeamento para uma reunião com o ministro Pedro Nuno Santos.



O Governo mostrou-se surpreendido com os prémios pagos aos funcionários da TAP, num total de mais de um milhão de euros, e refere que pode ter existido uma quebra de confiança entre a TAP e o executivo.