Comissão Liquidatária do BPP gasta 4 milhões de euros por ano

Hoje mesmo as autoridades sul africanas receberam os documentos do pedido formal de extradição de João Rendeiro. Revelamos agora os gastos da comissão liquidatária do BPP. Foi criada há 12 anos, depois da queda do banco liderado por Rendeiro. Tem 28 colaboradores e gasta cerca de 4 milhões de euros por ano.