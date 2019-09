Comissão Nacional da Unesco recebeu "preocupações" sobre Centro Histórico do Porto

Lusa05 Set, 2019, 12:31 | País

Questionado pela Lusa, aquele organismo que funciona no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros, refere que estas preocupações têm sido levantadas por parte do ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, organismo consultivo da UNESCO para o património, bem como, pelo Centro do Património Mundial.

A CNU esclarece, no entanto, que, até à data, para além do parecer do ICOMOS que considera que a torre panorâmica de 21 metros, prevista no projeto do Mercado Time Out para a Estação de São Bento, é "intrusiva", não existem outros pareceres negativos ou outras recomendações destes dois organismos.

Esta Comissão escusa-se, contudo, a comentar a aprovação deste projeto, apesar das críticas do ICOMOS, remetendo a questão para o Secretariado da UNESCO.

Questionada sobre se a zona Centro Histórico do Porto-Ponte Luiz I - Mosteiro da Serra do Pilar, classificada como património mundial, corre o risco de perder essa classificação, a CNU salienta que "é sempre possível que Centro do Património Mundial ou um Estado Membro suscite a questão da retirada de um bem da Lista do Património Mundial", cabendo, contudo "exclusivamente ao Comité do Património Mundial a decisão nesta matéria".

Este Comité, órgão decisório a quem compete, entre outras funções, decidir a inscrição ou retirada de sítios na Lista de Património Mundial, pode ainda suscitar a inclusão de um "Bem" na "Lista do Património Mundial em Perigo", acrescenta a Comissão Nacional da Unesco.

A CNU acrescenta ainda que, no caso do projeto do Mercado Time Out Porto, como em todas as questões que têm a ver com a integridade e autenticidade dos bens portugueses inscritos na Lista do património Mundial, "tem acompanhado esta questão com a Câmara Municipal do Porto, gestora do Bem `Centro Histórico do Porto` e com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), ponto focal em Portugal para as questões do Património Mundial".

O presidente da Comissão Nacional da Unesco, o embaixador José Filipe Morais Cabral, já tinha aliás, através de uma missiva enviada à DGPC, solicitado que fossem levadas em conta as reservas do ICOMOS sobre este projeto.

Como a Lusa noticiou a 29 de agosto, na carta datada de 16 de julho, o embaixador recorda que, no que respeita à torre panorâmica de 21 metros prevista para o local, o ICOMOS considera que "as imagens adicionais que lhe foram transmitidas confirmam que a estrutura a construir parece desproporcionada em relação ao espaço disponível, considerando que uma redução no tamanho da plataforma panorâmica seria aconselhável".

Acresce que o ICOMOS, continuava o presidente da Comissão Nacional da Unesco, considera que "seria útil receber informação sobre a situação atual e futura em matéria de mobilidade na referida área para melhor compreender eventuais alterações relativas a este aspeto".

Em resposta datada de 13 agosto, a DGCP salientava que "as questões relativas à mobilidade na zona foram já anteriormente devidamente esclarecidas, assim como foram devidamente documentados os aspetos relativos à proposta de estrutura metálica, não estando em casa o Valor Universal Excecional do Bem (Centro Histórico do Porto, Ponte Luís I e Mosteiro da Serra do Pilar), posição subjacente ao parecer de aprovação da SPAA [Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico] do Conselho Nacional de Cultura".

A direção-geral acrescentava ainda que a sua posição de aprovação do projeto apresentado para o local, foi reiterada na reunião de 08 de maio, tendo sido dado conhecimento aos promotores bem como à Direção Regional da Cultura do Norte no sentido de ela ser comunicada à Câmara Municipal do Porto.

No dia 20 de agosto, a Lusa noticiou que o projeto do Mercado Time Out Porto, na estação de São Bento, foi aprovado pela Direção-Geral do Património Cultural em maio, apesar das críticas da UNESCO quanto ao tamanho "intrusivo" da torre de 21 metros projetada para o local.

O avanço da obra do mercado, com espaços de restauração e bares na ala sul da estação, continua pendente, segundo o promotor da obra, da aprovação do Pedido de Informação Prévia (PIP) pela Câmara do Porto, que naquela semana reiterou desconhecer a aprovação final dada pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).