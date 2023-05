Comissão parlamentar de inquérito à TAP ouve mais dois responsáveis

Pedro Ferreira Pinto deixou de exercer as funções de presidente da Parpública (empresa do Estado detentora de participações em empresas) em abril de 2016, a seu pedido, após cerca de dois anos no cargo.



Durante o mandato de Pedro Ferreira Pinto, a TAP foi vendida na reta final do Governo liderado por Pedro Passos Coelho ao consórcio Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, que comprou uma participação de 61% na companhia, por 10 milhões de euros, mais tarde revertida pelo Governo do PS (apoiado no parlamento por BE e PCP), que recuperou 50% da empresa, mantendo a gestão privada.



O negócio envolveu também a capitalização da companhia com 226,75 milhões de euros, fundos esses que, segundo o jornal Eco, o consórcio recebeu diretamente da Airbus e terão sido entregues como contrapartida de um negócio de ‘leasing’ de 53 aviões pelo fabricante europeu, pondo a companhia aérea a pagar a sua própria capitalização, o que viola a lei.



Já o ex-presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, Luís Cabaço Martins, deverá ser questionado sobre os prémios atribuídos aos ex-administradores Fernando Pinto (275.940 euros) e Max Urbahn (206.955 euros), relativos a 2016, após decisão de não atribuir bónus naquele ano e com metas fixadas depois de conhecidos os resultados da companhia.