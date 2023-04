Comissão Técnica Independente vai analisar nove opções para novo aeroporto

Foram avaliadas 17 propostas, com 15 locais diferentes, e restaram à seleção nove opções em sete localizações.O trabalho da CTI vai então ajudar o governo a encontrar soluções, mas ainda não foi sequer estudado o atual aeroporto General Humberto Delgado.

A Comissão Técnica Independente tem até ao final do ano, para estudar todas as hipóteses.



Os empresários do turismo apelam a rapidez no processo pela voz do presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.Também presente na apresentação feita na quinta-feira pela Comissão Técnica, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, sublinhou a necessidade de se encontrar uma solução imediata.O autarca de Lisboa exige também ao Governo, obras de melhoria do atual aeroporto.