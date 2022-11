Comissões Diocesanas e Independente com trabalho separado mas objetivo comum na proteção de menores

Souto Moura, que lidera a Coordenação das Comissões Diocesanas, além de sublinhar que, pessoalmente, se dá "muito bem com vários elementos da Comissão Independente", refere que, "no que respeita à equipa de Coordenação, sempre se procurou que as Diocesanas e a Independente não interferissem nos respetivos trabalhos, o que não quer dizer (...) que estão de costas voltadas".

"Basta dizer que, da Base Comum [manual de "boas práticas" elaborado pela Coordenação das Comissões Diocesanas] resulta que as Diocesanas têm de comunicar à Independente os novos casos de que forem tomando conhecimento", adiantou o juiz jubilado, assegurando que "o que a Independente pediu à equipa de Coordenação foi prontamente satisfeito. Só que não foi muito, e percebe-se, porque têm funções diferentes".

Questionado se as recentes declarações do bispo do Porto - segundo as quais os abusos sexuais na Igreja não são "um crime público" e que não se pode "julgar o passado com os critérios de hoje" - podem prejudicar o objetivo das Comissões Diocesanas e afastar as vítimas do contacto com as comissões, Souto Moura, embora frisando não ter ouvido ou lido as expressões de Manuel Linda, admitiu que "a qualificação dos abusos como não sendo crimes públicos possa ser resultado de um qualquer engano", acrescentando que "o episódio não merece a importância que lhe estão a dar".

"Não é preciso ser um grande jurista para saber que, hoje, os crimes contra a autodeterminação sexual são por regra públicos, ou seja, não é preciso queixa do ofendido, ou de outras pessoas concretas, para haver procedimento penal", afirmou, em entrevista escrita à agência Lusa.

O ex-procurador-geral da República alertou, no entanto, que "há exceções, porque existem crimes destes para cujo procedimento é preciso queixa".

"Respeitam a atos sexuais com adolescentes, dos 14 aos 16 anos, não havendo suicídio ou morte da vítima como consequência. É o que resulta dos artigos 173 e 178 n.º 3 do Código Penal, na redação dada em 2015", acrescentou.

Já sobre a impossibilidade de julgamento do passado segundo os critérios de hoje, "é uma afirmação que não me faz confusão nenhuma porque é algo a que os penalistas já estão habituados. Não se podem aplicar as leis atuais a casos antigos. Só se podem aplicar as leis penais em vigor à data dos factos praticados", afirmou o magistrado, segundo o qual, "sociologicamente, antes, os casos de abusos, onde quer que tivessem tido lugar, a começar pelas famílias, defrontavam-se com um manto de silêncio. Era mal e criava-se o sentimento de impunidade por parte dos agentes".

"Hoje apela-se à denúncia. E ainda bem", sublinhou Souto Moura, que, antes de ser chamado liderar a Coordenação das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores integrava já a Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa.

As Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis foram constituídas, de forma interdisciplinar, nas 21 dioceses portuguesas por indicação do Vaticano e das decisões da Conferência Episcopal Portuguesa e atuam de acordo com as normas canónicas definidas pela Santa Sé e pelo documento "Proteção de menores e adultos vulneráveis -- Diretrizes", aprovado em 13 de novembro de 2020 na Assembleia Plenária da CEP.