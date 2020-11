Comité Central do PCP aprova lista e promete condições sanitárias para o Congresso

O comité central do PCP aprovou a lista de composição do novo comité central que vai ser eleito no congresso do próximo fim de semana. O partido prometeu condições sanitárias para a reunião em Loures. Sobre a polémica que envolve o congresso, Jerónimo de Sousa diz que existe um preconceito em relação ao partido comunista e defende que o PCP tem direito político de fazer a reunião.