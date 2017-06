Como para vender a EDP se criaram as rendas energéticas

Não corrompeu, não foi corrompido. Apenas participou em negócios como representante legal da EDP. António Mexia garante ninguém se demite na estrutura da empresa. As palavras estancaram a sangria em bolsa. Esta segunda feira a EDP perdeu quase 270 milhões de euros. Recuperou-os na última sessão. Ainda assim os acionistas ponderam uma queixa contra desconhecidos.



Eduardo Catroga, presidente do conselho de supervisão da EDP, foi enfático ao dizer que "não se brinca com uma empresa cotada, lançando denuncias anónimas".



"Um observador atento, externo e isento não compreende como este assunto surge neste momento", diz no Jornal 2 Cristina Azevedo.



Em 2004 a EDP prolongou os contratos de exploração de quase três dezenas de barragens. Mas pagou mais de 700 milhões de euros por isso.



Com o negócio, que envolveu também a REN, o Estado evitou pagar 1,35 mil milhões de euros à EDP a título de indemnização pela tomada de posse das centrais produtores.



A Comissão Europeia não encontrou ilegalidades no processo. O mês passado arquivou-o.



Se o ministro que decidiu a operação (Manuel Pinho) foi convidado para lecionar num curso patrocinado pela empresa na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, Mexia acredita que só o pode ter sido devido ao currículo do ex-governante.



A suspeita de corrupção que o Ministério Público está a investigar: As centrais garantem o direito a CMEC's. Traduzindo: Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual; Voltando a traduzir: uma compensação pelo fim do monopólio de produção de energia em Portugal; Continuando a traduzir: 2.544 milhões de euros nos últimos dez anos para os cofres da EDP. Alguns desses contratos irão vigorar ainda por mais uma década.



"Este tipo de contratos garantem uma rentabilidade aos investidores que à data da sua criação não era descabida, mas que com a queda dos juros se tornou quase escandalosa", explica no Jornal 2 a economista Cristina Azevedo.



A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos vai passar a definir estes pagamentos que, segundo a lei eram calculados por quem os recebia. O governo garante que até final de julho tudo será auditado.



Jorge Seguro Sanches, o titular da pasta da energia afirma mesmo que caso existem irregularidades pode haver lugar a reembolso ao Estado.



Mexia insiste que quem estabeleceu a formula que regula os CMEC's, foi o mesmo Estado que agora fala em rendas excessivas. Segundo Eduardo Catroga,a medida foi essencial para garantir o êxito da privatização da empresa. Um processo muito faseado que atravessou vários governos. Teve inicio em 1995 e terminou 2012 com a China Three Gorges a pagar 2.700 milhões de euros por 21,35% do capital ainda nas mãos do Estado.



O administrador executivo da elétrica garante que a EDP que surgiu da privatização total, e que nos últimos cinco anos obteve cerca de 32% dos lucros antes de impostos por via das rendas e compensações, nunca penalizou os consumidores.



António Mexia garante mesmo que a EDP vende energia aos consumidores empresariais abaixo da média do mercado europeu.



O Secretário de Estado da Energia discorda, e garante mesmo que o mercado não está a funcionar já quie Portugal, diz, produz mais energia do que a que consome não se refletindo a lei da oferta e da procura na realidade dos preços.



Segundo o Eurostat Portugal é nono país com a eletricidade mais cara para as empresas entre os 28 da União. O preço cobrado aos particulares é em média mais do dobro pedido às empresas. Para as famílias a eletricidade portuguesa é a quarta mais cara de toda a Europa.