Como proceder em caso de incêndio? Os conselhos da DGS e da GNR

A exposição ao fumo dos fogos florestais está associada a riscos para a saúde, lembra a DGS, que aconselha a população a manter-se em ambiente fresco, preferencialmente em casa, com janelas e portas fechadas. O ar condicionado deve estar, se possível, ligado no modo de recirculação de ar.



Devem ser evitadas fontes de combustão dentro de casa, tais como aparelhos a gás ou lenha, velas, incenso e tabaco. As atividades no exterior são desaconselhadas, e pode utilizar-se máscara ou respirador.



É assencial manter-se hidratado e fresco, bem como atualizado sobre as informações que surgem.



A DGS afirma que o fumo dos incêndios florestais tem "altos níveis de partículas e toxinas que podem causar lesões a nível respiratório, cardiovascular e oftalmológico". No caso de doentes respiratórios crónicos, a exposição ao fumo pode agravar o estado de saúde. Podem aparecer sintomas em pessoas saudáveis, sendo necessário tratamento médico.



O monóxido de carbono pode provocar "cefaleias, alterações visuais, náuseas, fadiga ou falta de coordenação". Quando expostos a concentrações muito elevadas, pode levar à morte. A DGS esclarece ainda que a concentração de monóxido de carbono dos incêndios so tem efeitos nocivos para a saúde se estiver próximo da linha do fogo.

Conselhos da GNR

A GNR fez um comunicado na página de Facebook em que lembra como devem agir todos os afetados diretamente pelos incêndios.



De acordo com a Guarda Nacional Republicana, é essencial que a população obedeça às autoridades, de forma calma e imediata, em caso de ser aconselhada evacuação. Se o incêndio se aproximar da sua habitação, deve estar preparado para retirar todos os membros da família de casa, dando atenção especial às crianças, idosos e deficientes.



A GNR lembra que caso não seja possível salvar os animais atempadamente, deve soltá-los. Não deve perder tempo a recolher objetos pessoais desnecessários, nem deve voltar atrás por motivo algum.



