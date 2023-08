Compra de livros diminui no Porto, Litoral e Interior, mas cresce em Lisboa

Foto: Kimberly Farmer - Unsplash

Os dados estão num inquérito divulgado esta quinta-feira pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros - APEL, que revela que quem mais compra livros é quem tem estatuto social mais elevado.



O presidente da APEL, Pedro Sobral, mostra-se preocupado com a situação e defende que é preciso agir.



Este estudo revela ainda que menos de dois terços dos portugueses compraram livros no ano passado. Já os jovens entre os 15 e os 34 anos continuam a ter o hábito de comprar livros, com maior registo de compras no último ano.