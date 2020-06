Comunicações dão problemas três anos após incêndio de Pedrógão

Três anos depois da tragédia de Pedrógão Grande, a Associação das Vítimas do Incêndio diz que ainda estão por resolver os problemas com a rede de comunicações naquela região. Em entrevista à Antena 1, a presidente Dina Duarte, alerta para a necessidade de melhorar a rede móvel no interior do país.