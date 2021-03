Comunidade escolar a favor da vacinação

As federações de sindicatos dos professores consideram positiva a abertura do Ministério da Saúde para discutir a possível integração dos professores e pessoal não docente nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19.A hipótese foi ontem admitida pela ministra Marta Temido , em entrevista à SIC. A FNE sublinha que é fundamental vacinar docentes e auxiliares antes do regresso ao ensino presencial. A FENPROF quer que o processo tenha início imediatamente e argumenta que esse é o caminho para evitar os surtos verificados nas escolas no primeiro período do ano letivo.Ainda em declarações à Antena1, a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos Escolares defende a vacinação imediata dos professores e auxiliares e considera que o Ministério da Saúde já devia ter resolvido essa situação.O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte sugere também que a vacinação do pessoal não docente avance ainda antes do regresso às aulas presenciais.