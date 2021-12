Comunidade Vida e Paz faz a festa possível no meio da pandemia

Mesmo com as restrições forçadas pela pandemia, as instituições de solidariedade continuam a trabalhar para melhorar a época de Natal dos mais vulneráveis. Na festa da Comunidade Vida e Paz, além da ceia, há um barbeiro, balcões da segurança social e até um espaço de vacinação.