Comunidades ciganas querem avaliação das medidas da Estratégia Nacional para a Integração

Dizer o que foi feito não chega e prolongar a estratégia até ao final do ano também não, diz a associação Letras Nómadas.Esta tarde é assinado um protocolo para se fazer um estudo científico sobre a situação socioeconómica das comunidades ciganas.Um estudo que vai envolver o Conselho Económico e Social, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e o Alto Comissariado para as Migrações.A associação Letras Nómadas lembra que apesar de se terem feitos alguns avanços, ainda há muito por fazer, como por exemplo, sob a alçada da comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.Confrontado com estas queixas, o gabinete da secretária de Estado da Igualdade e Migrações responde à Antena 1 que a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas remonta a 2013.O governo sublinha que a revisão e desenho do novo ciclo está calendarizado até ao final do ano. Razão pela qual, explica o gabinete, foi decidido prolongar a vigência da atual estratégia.

Os resultados vão ser conhecidos em novembro e vão permitir a par da audição das associações que representam a comunidade cigana, desenhar a nova estratégia.