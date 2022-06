Concelhia do PSD de Castelo Branco demite-se em discordância com os eleitos

"Os eleitos (dois) do PSD que integram o executivo da Junta de Freguesia desrespeitaram as nossas orientações ao assumirem essas funções. Os mesmos eleitos votaram favoravelmente o Orçamento contra as nossas indicações. O vereador do PSD votou favoravelmente o Orçamento, violando o que tinha ficado acordado, numa conversa presencial, entre a minha pessoa [Carlos Almeida] e o professor João Belém", afirmou o presidente da concelhia social-democrata, Carlos Almeida.

Este responsável falava durante uma conferência de imprensa realizada na sede do PSD, em Castelo Branco, onde tornou pública a sua demissão.

Dois dos elementos que integram a comissão política não se pronunciaram, uma vez que não estiveram presentes na reunião que antecedeu a decisão da demissão, nem tão pouco os conseguiram contactar até ao momento.

Já a mesa do plenário, constituída por quatro elementos, demitiu-se em bloco, solidária com o presidente da concelhia social-democrata.

Carlos Almeida acusou ainda o vereador João Belém de nunca ter reunido com a comissão política, "mesmo após o envio formal de vários convites (via email) a solicitar a sua presença".

"Os eleitos do PSD na Assembleia Municipal (três), com exceção do Miguel Barroso, votaram favoravelmente o Orçamento. O PSD, através destes eleitos, parece ter-se tornado um satélite do PS local", acusou o presidente demissionário.

Este responsável sublinhou ainda que o posicionamento destes eleitos "é incompreensível para muitos militantes e simpatizantes do PSD".

"Para nós torna-se insustentável manter esta situação política. Castelo Branco precisa de um PSD independente, com convicções e projeto próprio arrojado. Caso contrário, o PSD resigna-se e definha. Desejamos uma clarificação destes eleitos do PSD. É urgente que isso aconteça", concluiu.