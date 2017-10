Concelho de Monchique, em Faro, em risco máximo de incêndio

Lusa17 Out, 2017, 07:44 | País

De acordo com o Instituto, o concelho de Monchique, no distrito de Faro, está em risco `máximo` de incêndio e os de Matosinhos, Maia e Trofa (Porto), Vila Nova de Poiares (Coimbra) e Silves (Faro) estão com risco `elevado`.

Os restantes concelhos dos 18 distritos do continente apresentam risco `moderado e baixo`.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o `reduzido` e o `máximo`.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA colocou sob `aviso amarelo` os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Castelo Branco, Évora, Beja e Faro até às 12:00 de hoje devido à previsão de chuva, que poderá ser forte a acompanhada de trovoadas.

Às 06:30, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta de 20 incêndios em curso, 07 em resolução e 52 em fase de conclusão.

Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) anunciou que vai manter o alerta vermelho devido aos incêndios em todos os distritos até às 20:00 de hoje.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do Norte e Centro períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado ou encoberto até ao meio da manhã no interior e a partir do final da tarde no litoral.

Estão também previstos períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, sendo até ao início da manhã e, em especial no litoral, a partir do final da tarde.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado predominando de sudoeste, soprando moderado a forte nas terras altas até ao início da manhã e a partir do final da tarde e descida de temperatura, exceto da máxima no litoral Norte.

No sul prevê-se períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado até ao final da manhã no interior e no sotavento algarvio, períodos de chuva ou aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, sendo até ao início da manhã, podendo persistir até ao início da tarde junto à região fronteiriça.

Segundo o IPMA, para o final do dia, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros.

Está ainda previsto vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte nas terras altas até ao início da manhã e a partir do final da tarde e descida de temperatura, exceto da máxima no Algarve.

No que diz respeito às temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (na Guarda) e os 17 (em Faro) e as máximas entre 16 (na Guarda) e os 24 (em Faro).