Concelhos afetados pelos incêndios serão alvo de projeto piloto de reordenamento

O primeiro-ministro garantiu que até ao final da semana deverá estar concluído o processo de levantamento dos prejuízos decorrentes dos incêndios para avançar para a reconstrução de estruturas.



António Costa não quis responder diretamente a críticas que lhe foram dirigidas, nomeadamente por Morais Sarmento, dizendo que a ministra da Administração Interna já ordenou uma avaliação global ao que se passou nos incêndios.



No entanto, o primeiro-ministro garantiu que não "empurra" coisa nenhuma. "Dou a cara e assumo responsabilidades", reforçou, lembrando o tempo em que foi ministro da Administração Interna. Realça que agora se centra no que lhe compete fazer, nomeadamente, responder às populações e tomar medidas para o futuro.



António Costa diz esperar as respostas de quem está a avaliar o que sucedeu nos incêndios. "Não tem mais curiosidade do que eu", reforçou, em resposta a um jornalista.