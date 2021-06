Concelhos de Albufeira, Lisboa e Sesimbra encontram-se em risco muito elevado

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Albufeira e Lisboa recuam no plano de desconfinamento e juntam-se a Sesimbra que já se encontrava no nível de risco muito elevado de incidência de covid-19, existindo ainda outros 25 concelhos em risco elevado, anunciou o Governo.