Concelhos de Bragança e Castro Marim em risco elevado de incêndio

Lusa20 Mai, 2018, 09:17 | País

Os restantes distritos do país apresentam risco reduzido e moderado de incêndio, de acordo com a informação disponível no `site` do IPMA.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre "reduzido" e "máximo", sendo o cálculo feito com base nos valores observados às 13 horas em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje no continente céu em geral pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral da região Centro até meio da manhã e com períodos de muita nebulosidade a partir do meio da manhã.

Há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde e nas regiões do interior, segundo as previsões, que apontam para uma pequena descida da temperatura máxima.

O vento estará fraco, soprando temporariamente moderado (até 25 km/h) de noroeste no litoral oeste a sul do Cabo Mondego, durante a tarde, e do quadrante leste nas terras altas até meio da manhã.

Para o arquipélago dos Açores, são esperados períodos de céu muito nublado com abertas, com possibilidade de chuvisco ou aguaceiros fracos.

Na Madeira, o céu apresentar-se-á geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes sul da ilha da Madeira, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até ao meio da manhã.

As temperaturas máximas previstas são de 26 graus celsius para Lisboa, 25 para Faro e Bragança, 21 no Porto, 22 em Ponta Delgada e 20 no Funchal.

HN // ATR