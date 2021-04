Concelhos em risco de não avançarem para a última fase do desconfinamento

Foto: Clemens Bilan - EPA

Há mais 14 concelhos em risco de não avançarem para a última fase do desconfinamento. São agora 43 os municípios que têm mais de 120 casos por 100 mil habitantes. A vermelho carregado estão dois. São Vila Franca do Campo nos Açores com mais de mil e trezentos casos e Odemira com 991.