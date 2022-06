Concertação Social reúne para debater a mobilidade de trabalhadores

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), presidida pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, realiza-se esta tarde no Conselho Económico e Social (CES), em Lisboa.Na ordem de trabalhos da reunião constam os acordos de mobilidade de trabalhadores, bem como a simplificação do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros.Os parceiros sociais irão ainda discutir as prioridades nacionais a incluir no Programa de Trabalho da Comissão Europeia para o ano de 2023, segundo a convocatória.Em 15 de julho o Conselho de Ministros aprovou vários diplomas relativos à mobilidade de trabalhadores, entre eles a proposta de lei que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.