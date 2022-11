Concessionárias de autoestradas disponíveis para atualização abaixo de 10%

Lusa

As portagens vão aumentar no próximo ano, é certo, mas a Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP) reforçou a disponibilidade para uma atualização de preços para 2023 abaixo dos tão falados 10%.