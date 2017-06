Concluída identificação das 64 vítimas dos incêndios

RTP 23 Jun, 2017, 19:34 / atualizado em 23 Jun, 2017, 20:06 | País

A identificação foi realizada "através do recurso à comparação genética", lê-se no comunicado do Ministério da Justiça. Dezoito cadáveres foram identificados "por recurso ao ADN".



De acordo com a informação divulgada pelo Executivo ao final da tarde, "o Instituto dos Registos e do Notariados, através da Conservatória do Registo Civil de Coimbra, emitiu igualmente as respetivas certidões de óbito, necessárias à realização dos funerais e subsequentes atos sucessórios". "Até ao momento foram já levantados pelas famílias 45 corpos. Todos os demais corpos estão em condições de entrega às famílias". Estão "acomodados nas instalações de Coimbra todos os corpos ainda não entregues às famílias", diz o Ministério da Justiça.



A identificação das 64 vítimas dos fogos que atingiram o país começou na madrugada de dia 19, segunda-feira, num "trabalho integrado da Policia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina Legal e do Instituto dos Registos e do Notariado através da Conservatória do Registo Civil de Coimbra, organismos do Ministério da Justiça que articularam com as demais entidades".



O comunicado do Ministério da Justiça termina a dizer que a "conclusão do trabalho de identificação da totalidade das vítimas neste curto período de tempo só foi possível com o excecional empenho e esforço das equipas, que assim procuraram responder ao sofrimento das famílias enlutadas".