Concluído primeiro fim de semana de vacinação de docentes e não docentes

Vacinação num dia em que se registaram mais 10 mortos por causa da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram também confirmadas mais 365 infeções.



Há assim uma redução face ao mesmo dia da semana passada e confirmação da tendência de descida.



Um abrandamento da pandemia em Portugal após duas semanas da reabertura das aulas.



As hospitalizações subiram ligeiramente depois de cinco dias em queda.



Há mais 15 pessoas internadas com covid-19. No total são 633, e 142 permanecem nos cuidados intensivos, menos seis que ontem.



O ministro da Educação desvaloriza o número de pessoas que este fim de semana recusaram a vacina.



Já o coordenador da vacinação sublinha a dimensão da operação.