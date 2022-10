Concurso para construir novo hospital do Algarve em PPP deverá ser lançado em 2023

Questionado na Comissão Parlamentar de Saúde sobre qual a sua posição relativamente às PPP nos hospitais, Manuel Pizarro, que em declarações anteriores já se tinha manifestado a favor da gestão dos hospitais neste regime, afirmou: "Qualquer decisão que o Governo viesse a tomar hoje sobre o lançamento de uma PPP para a gestão clínica de um hospital demoraria quatro a cinco anos a concretizar-se".

"Coisa diferente é a utilização das PPP para construção e manutenção das infraestruturas hospitalares e aí sim, confirmo que mantemos essa intenção não apenas em relação a Lisboa Oriental, mas no novo projeto do hospital central do Algarve, em relação ao qual eu espero que durante o ano de 2023 possamos ter completamente preparado o programa funcional que dará corpo ao caderno de encargos que permita lançar esse processo concursal", afirmou.

O governante falava na Comissão Parlamentar de Saúde, onde hoje foi ouvido sobre o Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e Entidades Convencionadas, relativo a 2021, as perspetivas e planos do Governo para o futuro do SNS e o novo Estatuto do SNS.

Apenas o Hospital de Cascais se mantém com gestão em modelo PPP, depois de não terem sido renegociados os contratos relativos aos hospitais de Braga, Loures e Vila Franca de Xira.