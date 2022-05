Condeixa-a-Nova alerta para tentativas de burla sobre qualidade da água

Numa publicação nas redes sociais, a Câmara de Condeixa-a-Nova denunciou "a atuação enganadora de desconhecidos", que se fazem passar por técnicos municipais.

"Tentam agendar telefonicamente visitas aos domicílios para proceder a análises à qualidade da água, recorrendo a práticas comerciais agressivas", informou.

Os serviços da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova já receberam "várias denúncias", que relatam que "a atuação destes desconhecidos tem como motivação a venda de filtros e outros produtos para alegadamente purificar a água".

No alerta, é assegurado que "a água da torneira distribuída em todo o território é de excelente qualidade, não necessitando de quaisquer filtros ou outros produtos adicionais".

"A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova apela a todos os condeixenses para que não se deixem enganar, assegurando que a qualidade da água fornecida na rede pública de abastecimento é controlada permanentemente pelos serviços competentes", destacou.

De acordo com esta autarquia do distrito de Coimbra, além de segura, a água que é distribuída em Condeixa-a-Nova através da rede pública é considerada de "qualidade exemplar para consumo humano, de acordo com a última avaliação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)".