Condenações por tráfico de droga no Porto

Alegados traficantes de droga no Porto foram condenados a penas pesadas. O Tribunal de São João Novo aplicou penas de prisão efetivas, entre ano e meio e dez anos, a 19 dos 23 acusados do bairro do Aleixo.

À saída do tribunal houve confrontos entre os familiares dos arguidos e os jornalistas.