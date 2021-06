Condenado a 22 anos e nove meses de prisão o homem acusado de matar ator Bruno Candé

O arguido, de 76 anos, estava acusado do crime de homicídio qualificado, agravado por ódio racial.



Nas alegações finais, o Ministério Público pediu uma pena não inferior a 22 anos de prisão efetiva.



Alertou ainda para a postura do arguido, referindo que, durante as sessões de julgamento, demonstrou "indiferença" relativamente ao crime.



Na primeira audiência do julgamento, o homem confessou que disparou seis tiros contra a vítima.



A defesa fala num passo histórico sobretudo pela condenação sobre a motivação racista.