Condições naturais de exceção justificam fogo de Monchique

Questionado na última noite na estação de televisão TVI sobre se houve um falhanço na estratégia de combate ao incêndio, o ministro da Administração Interna respondeu com as condições excecionais que se viveram na serra algarvia.



Eduardo Cabrita prometeu para depois do fim do incêndio, uma avaliação conjunta dos prejuízos com os municípios afetados, em articulação com vários ministérios.



O ministro da Administração Interna falou ainda do trabalho do comandante distrital da proteção civil de Faro, Eduardo Cabrita saiu em defesa de Vítor Vaz Pinto.





Eduardo Cabrita referiu ainda que a passagem das operações para o comando nacional da Proteção Civil se deveu à dimensão e duração do incêndio.