Condomínio de Aldeia recebeu 123 candidaturas

A segunda fase do projeto, cujo período de candidaturas terminou no dia 15, registou um total de 123 propostas - "que ainda serão objeto de avaliação" - de 61 concelhos, disse à agência Lusa fonte do Ministério do Ambiente e Ação Climática.

O montante pedido pelas 123 candidaturas não ultrapassa os 17,5 milhões de euros que estavam a concurso.

"O valor global do apoio solicitado pela totalidade dos candidatos é de 10.218.896 euros. Este valor pode alterar depois da avaliação das candidaturas estar concluída", explanou a mesma fonte, que respondeu a perguntas da agência Lusa por "e-mail".

A região mais representada nesta segunda fase foi o Centro, com um total de 73 candidaturas.

A primeira fase do projeto, que tinha uma dotação de 1,5 milhões de euros, apoiou 31 projetos, estando previsto um financiamento global de 1,2 milhões.

Este projeto destina-se a territórios de floresta vulneráveis, tendo como objetivo reconverter territórios como mato ou floresta em redor da aldeia.

A ideia é a de assegurar a gestão de combustíveis no perímetro de segurança das localidades, dando especial atenção a aglomerados situados em áreas de grande densidade florestal e com um nível de exposição mais severo a potenciais consequências resultantes de um incêndio.