Condutor de ligeiro de mercadorias morre em despiste no concelho de Santiago do Cacém

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o acidente ocorreu, por volta das 07:30, na Estrada Nacional 261, perto da localidade de São Domingos, no concelho de Santiago do Cacém.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal era o condutor e único ocupante do veículo.

O corpo foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, acrescentou.

Estiveram envolvidos no socorro 13 operacionais dos Bombeiros de Alvalade e de Santiago do Cacém, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).