Condutor de veículo todo-o-terreno morre em despiste na Praia da Galé

23 Set, 2017, 18:08

De acordo com a mesma fonte, a vítima, um homem com cerca de 40 anos, ficou debaixo do veículo e o óbito foi declarado no local.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal adiantou que o despiste ocorreu durante um passeio de veículos de todo-o-terreno, tendo o alerta sido dado às 13:03.

Para o local ainda foi acionado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas acabou por ser desmobilizado, relatou a fonte, indicando que a vítima ainda foi sujeita a manobras de reanimação, relatou a fonte do CDOS.

Além do helicóptero do INEM, estacionado em Évora, as operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Grândola e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, assim como a GNR.