Condutor que atropelou 13 pessoas em Portimão detido para cumprir pena de prisão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou em comunicado que existia um mandado de detenção do homem de 30 anos pela prática do crime de ofensa à integridade física grave, ocorrido há cinco anos em Portimão.

"Na altura dos factos, com 25 anos, sem habilitação legal para conduzir e com álcool no sangue, atropelou cerca de 13 pessoas numa estrada limitada à circulação", lê-se no documento.

O homem foi condenado no tribunal de primeira instância a seis anos e meio de prisão, mas recorreu, tendo em 2019 o Tribunal da Relação de Évora reduzido a pena para seis anos por ser "um delinquente primário e mostrar-se socialmente integrado".

Contudo, o arguido não se apresentou para cumprimento da pena efetiva, o que originou o mandado de detenção.

Os factos remontam à madrugada do dia 12 de julho de 2015, quando o homem, ao circular numa estrada com trânsito condicionado, desobedeceu a duas ordens de paragem da polícia e acelerou a fundo atropelando 13 pessoas na Avenida Tomás Cabreira, junto à discoteca Catedral, na Praia da Rocha, em Portimão.

A PSP referiu na altura que o homem tentou fugir, mas foi apanhado logo de seguida, tendo revelado uma taxa de álcool de 0,7 gramas por litro de sangue.

Em tribunal, o condutor alegou que ficou assustado ao ver a polícia e que ainda tentou travar mas que não conseguiu.

Os 13 feridos foram assistidos no local e depois transportados até ao hospital do Barlavento Algarvio, onde dois deles foram considerados feridos graves.

O homem detido na segunda-feira em Sacavém foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa para cumprir a pena de seis anos de prisão efetiva.