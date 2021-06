CONFAP diz que apoio para recuperação de aprendizagens não é suficiente

Alberto Santos, do conselho executivo da CONFAP, sublinha que muitos estabelecimentos estão mais focados na matéria que ficou por dar, e não tanto naquilo que os alunos efetivamente aprenderam.A CONFAP diz que independentemente das medidas que venham a ser introduzidas neste plano de recuperação de aprendizagens, a estratégia deve incluir sempre os pais e ter em conta que a pandemia afectou de forma diferente os alunos, tendo em conta por exemplo os níveis de ensino.Alberto Santos teme, por exemplo, que os estudantes do fim do secundário sejam prejudicados.O Plano de Recuperação de Aprendizagens é apresentado esta tarde. O objetivo, salientou o PM, é que, por causa da pandemia, "não fique perdido" o que devia ter sido lecionado e apreendido pelos alunos, ao longo do último ano letivo.