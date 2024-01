CONFAP diz que tem recebido queixas devido ao frio nas salas de aula

Foto: Taylor Flowe - Unsplash

Ouvida pela Antena 1, a presidente da CONFAP salienta que, por um lado, há estabelecimentos de ensino sem aquecimento.



Por outro, diz Mariana Carvalho, nas escolas onde esse sistema existe para regular a temperatura, verifica-se alguma demora no momento de ligar os aquecedores.



As críticas da presidente da CONFAP à situação nas escolas onde os alunos passam frio durante as aulas.



Os pais têm dirigido queixas a esta associação, devido à falta de aquecedores ou à demora para ligar estes equipamentos.