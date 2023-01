CONFAP quer justificação de faltas dos pais em caso de protesto dos professores

A alternativa é que sejam criadas condições para que, mesmo sem aulas, os alunos fiquem nas escolas.



A presidente da CONFAP, Mariana Carvalho, revela que há encarregados em risco de despedimento por justa causa por não conseguirem justificar as faltas dadas, quando são obrigados a ficar com os filhos nestas circunstâncias.



Os pais não escondem também a preocupação com as perturbações no funcionamento das escolas afetam a aprendizagem e o rendimento escolar dos alunos.



Mariana Carvalho lembra que este ano letivo é particularmente importante para os estudantes já que deveria representar o regresso à normalidade das escolas depois dos problemas causados pela pandemia.



Nas últimas semanas têm-se multiplicado as ações de luta dos professores. Para tentar pôr um travão ao descontentamento, o Ministério da Educação convocou os sindicatos para nova ronda negocial.



Mas os professores não desmobilizam. Montam logo à tarde acampamento à porta do Ministério até sexta-feira.