Confederação Nacional das Associações de Pais agradecem informação da DGS, mas vão manter-se vigilantes

EPA

A Confederação Nacional das Associações de Pais diz que a atualização da norma por parte da Direção Geral de Saúde que define as doenças e as prioridades para a vacina das crianças é importante. Mas, entre os pais, as preocupações continuam.