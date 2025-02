Conferência Episcopal Portuguesa pede orações pela saúde do Papa

Em comunicado enviado às redações, a CEP refere que acompanha "a situação de maior fragilidade da saúde" do líder da Igreja Católica.

"Em comunhão com o sofrimento do sucessor de Pedro, convidamos os fiéis à intensificação da oração particular e comunitária, pedindo pela sua saúde e para que a fortaleza de Deus o assista neste momento", indica.

O Papa está hospitalizado desde sexta-feira em Roma, vindo o Vaticano a admitir que Francisco apresentava um "quadro clínico complexo".

O Vaticano informou ao fim da tarde de hoje que o Papa se encontra estável e apresenta "uma ligeira melhoria, sobretudo nos índices inflamatórios".

"O estado clínico do Santo Padre é estável. As análises sanguíneas, avaliadas pela equipa médica, mostram uma ligeira melhoria, especialmente nos índices inflamatórios", refere o último relatório médico.